Volkan Konak’ın eşinden yürek yakan sözler: "Sonsuza kadar özleyeceğim"

Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada fenalaşmış, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümünden sonra büyük bir acı yaşayan Selma Konak, bu yıl içinde annesini de kaybetmişti.