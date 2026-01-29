Volkan Konak’ın eşinden yürek yakan sözler: "Sonsuza kadar özleyeceğim"
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak, geçtiğimiz Mart ayında sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Eşinin ardından annesini de kaybeden Selma Konak, Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşımla adeta yüreklere dokundu.
Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada fenalaşmış, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümünden sonra büyük bir acı yaşayan Selma Konak, bu yıl içinde annesini de kaybetmişti.
Annesinin vefatını sosyal medyadan duyuran Konak, cenaze bilgilerini paylaştı ve başsağlığı mesajları aldı.
Selma Konak, Posta'ya verdiği röportajda, eşiyle 17 yaşından itibaren birlikte olduğunu, Volkan Konak'ın ölümünün ardından büyük bir boşluk içinde olduğunu ifade etmişti.
"Yapamıyorum, gücüm yok. Fotoğraflarımıza bile bakamıyorum. Rüya gibi hissediyorum" diyerek duygusal bir çöküntü içinde olduğunu açıklamıştı.