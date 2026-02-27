Volkan Konak'ın eşinden çok özel mesaj! Doğum gününde paylaştı...
Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Volkan Konak, 31 Mart 2025’te sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etmişti. Eşinin ani ölümünün ardından büyük bir acı yaşayan Selma Konak, yıllar sonra bu zorlu süreçteki duygularını ve özlemlerini sosyal medya hesabı üzerinden samimi bir şekilde paylaştı.
Eşinin doğum günü nedeniyle yaptığı paylaşımda yürek sızlatan sözler söyleyen Selma Konak, Volkan Konak’a olan özlemini şu şekilde dile getirdi.
"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar iste! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan’ım, doğum günün kutlu olsun."
Selma Konak, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir paylaşımda, Volkan Konak’ın ölümünü duyduğu anı ve yaşadığı dehşet dolu geceyi de anlattı. Eşinin ani ölümüyle ilgili şöyle dedi:
“Kızım Şimal, ‘Anne babam ölmüş’ dedi. Yıkıldım, bağırdım, delirdim. O an itibariyle zaman mekan kavramı benim için gitti. ‘Volkan’ diye bağırıp ağladığımı hatırlıyorum. Hayatımın en korkunç günüydü.” Konak, 11 saatlik uçak yolculuğunda sürekli ağladığını ve yüzünün yara olduğunu, o acıyı tüm yolcularla paylaştığını belirtti.