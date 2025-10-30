Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek burkan paylaşım
Şarkıcı Volkan Konak, 7 ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konserinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yürekleri burktu.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
Volkan Konak'ın ani vefatıyla sarsılan 35 yıllık eşi Selma Konak, son paylaşımıyla yürek burktu.
Zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Selma Konak, bu kez usta sanatçıyı rüyasında gördüğünü ifade etti.