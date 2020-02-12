Volkan Konak vasiyetini açıkladı 'Beni yakın helikopterle Trabzon'un üstüne atın'
Volkan Konak, İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Konak, vasiyetini açıkladı ve gömülmek istemediğini, yakılmak istediğini söyledi.
Türkiye2nin üzerindeki kara bulutların farkında olduğunu belirten Volkan Konak, son günlerde yaşanan felaket olaylarına değindi ve vasiyetini açıkladı.
Konak, Maslak'ta sahne aldığı mekanda, "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diye konuştu.
Ardından sahnede duygularını dile getiren Volkan Konak, vasiyetine dair şunları söyledi:
"Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon’umun üstüne"
52 yaşındaki sanatçı, vasiyetindeki yakılma detayıyla ile hayranlarını şaşırttı. Öte yandan geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yıldız Kenter de yakılmak istemiş ancak vefat sonrası bu isteği yerine getirilmemişti.