Volkan Konak vasiyetini açıkladı 'Beni yakın helikopterle Trabzon'un üstüne atın'

Konak, Maslak'ta sahne aldığı mekanda, "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diye konuştu.