Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bomba itiraflar bakın neler anlattı
Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Demirel, "Volkan ile ilk başlarda tanışmak istemedim" dedi.
2009 Belçika Güzeli Zeynep Sevda Demirel, Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlenmişti.
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Zeynep Sever Demirel, Youtube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Demirel, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Moda ve Sosyete programında eşi ile nasıl tanıştığından bahseden Demirel şunları ifadeleri kullandı:
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"2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi."
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