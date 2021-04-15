2009 yılında Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel, son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'le evli, iki çocuk annesi sinema ve televizyon üzerine eğitim alsa da şimdiye kadar hiç merak edip sektöre girmedi.