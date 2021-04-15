Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel TRT1'in fenomen dizisinde oynayacak!
Zeynep Demirel, oyunculuğa adım atmaya kara verdi. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi TRT1'in sevilen dizisiyle anlaştı.
2009 yılında Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel, son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'le evli, iki çocuk annesi sinema ve televizyon üzerine eğitim alsa da şimdiye kadar hiç merak edip sektöre girmedi.
Fakat Zeynep Demirel bu kararından artık vazgeçti ve oyunculuk kariyeri için ilk adımı attı. Demirel, ilk oyunculuk deneyimini TRT1 ekranlarında yaşayacak. Üstelik çok sevilen bir yapımla anlaştı.
Zeynep Demirel, TRT 1'in samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosuyla sekiz sezondur ekranlara gelen sevilen dizisi Seksenler'de rol alacak.
Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Demirel, İlk oyunculuk deneyimini Seksenler dizisinde yapacak.