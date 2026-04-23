Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kupadaki Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel'den maç sonu göndermeli açıklama geldi.
Aldıkları galibiyeti değerlendiren Volkan Demirel, "Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık.
"Nasip bugüneymiş"
O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar." dedi.
"Galatasaray taraftarı üzgündür.."
Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de ben olduğum için ekstra üzgün olmuş olabilirler." ifadelerini kullandı. Demirel'in bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.