Volkan Demirel teknik direktörlüğe geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı
Bir süredir yorumculuk yapan Volkan DemireL teknik direktörlüğe geri dönüyor. Demirel'in Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Volkan Demirel’in yeni adresi resmen açıklanıyor. Now Spor ekranlarında yorumculuk yapan genç teknik adamın sıradaki takımı için flaş bir bilgi verildi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde kötü gidişatın sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başlamıştı. Ankara ekibinde gözler Volkan Demirel’e çevrildi.
Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Gençlerbirliği, Teknik Direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı!
Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara’da olacak.