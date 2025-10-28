BIST 10.866
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.269,23

Volkan Demirel teknik direktörlüğe geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı

|
Volkan Demirel teknik direktörlüğe geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı

Bir süredir yorumculuk yapan Volkan DemireL teknik direktörlüğe geri dönüyor. Demirel'in Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Volkan Demirel teknik direktörlüğe geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı - Resim: 1

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Volkan Demirel’in yeni adresi resmen açıklanıyor. Now Spor ekranlarında yorumculuk yapan genç teknik adamın sıradaki takımı için flaş bir bilgi verildi.

15
Volkan Demirel teknik direktörlüğe geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı - Resim: 2

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde kötü gidişatın sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başlamıştı. Ankara ekibinde gözler Volkan Demirel’e çevrildi.

25
Volkan Demirel teknik direktörlüğe geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı - Resim: 3

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Gençlerbirliği, Teknik Direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı! 

35
Volkan Demirel teknik direktörlüğe geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı - Resim: 4

Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara’da olacak.

45