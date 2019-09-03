Volkan Demirel futbola veda etti Zeynep Demirel'in duygusal mesajı olay
17 yıllık Fenerbahçe kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosunda yer alacak. Volkan Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak. Zeynep Demirel ise duygusal paylaşımıyla Fenerbahçelilere seslendi.
Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alacak. Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak.
Volkan Demirel ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmam dileğiyle.. Camiamıza hayırlı olsun...''
''Futbolun F sinden de anlamıyorum'': Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de konuyla ilgili Instagram hesabından duygu dolu bir mesaj yayınladı ve şu ifadelere yer verdi; Yıl 2009... Birlikteliğimizin birinci yılı dolmuş. O zamanlar ben Belçika’da yaşıyorum. Hayallerim var; en yakın arkadaşımla Londra’da yaşıyacağız beraber ev tutacağız okula orada devam edicem falan. Volkan önümüzdeki yıl evlenelim diyor, benim planlarım arasında Türkiye’ de yaşamak yok. Futbolun F sinden de anlamıyorum....
''Fenerbahçe’den de kopamam diyor'': Volkan'ın o yıl Fenerbahçe’yle sözleşmesi bitmiş, en formda olduğu yıllar. Peşinde ünlü Avrupa kulüpleri var. İçinde İngiliz takımları da. Hadi gel gidelim diyorum çünkü o zaman bile hakaretler var. Alışkın değilim ben, kaldıramam diyorum. Onun gönlü yine Fenerbahçeden yana, seni bırakmam fakat Fenerbahçe’den de kopamam diyor.