Volkan Demirel Fatih Karagümrük ile yolları ayırdığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Genç teknik adam sosyal medya hesabından da ayrılığı resmen duyurdu.

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Süper Lig 'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar yapılanma süreçlerini tamamlamak için çalışmalarına başladı.

Yeni sezon başlamadan şok bir haber VavaCars Fatih Karagümrük'ten geldi. İstanbul ekibi, teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı.

Genç teknik adam ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu:

Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı.

Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum.