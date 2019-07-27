Volga Sorgu sevgilisini tanınmaz hale getirdi çıplak fotoğraflarla şantaj yapmıştı
Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisine çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Volga Sorgu'nun, bu sefer de yeni sevgilisini hastanelik ettiği söylendi.
"Barda", "Evim Sensin", "Kara Köpekler Havlarken", "Bu Son Olsun" gibi sinema filmlerinde karşılaştığımız ünlü oyuncu Volga Sorgu, yeniden tatsız bir haberle gündeme geldi. Oyuncunun şimdiki sevgilisi S.Ö, şiddete uğradığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.
Oyuncu Volga Sorgu tarafından şiddete uğradığını iddia eden S.Ö. adlı genç kadın, darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gördüğü şiddet nedeniyle burnunun ve dişinin kırıldığını belirten S.Ö, "Bana tekme, tokat attı. Kendimi savunmaya çalıştım, saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Sessiz kalmayacağım" dedi.
Yerlerde sürükledi: Volga Sorgu ile evde tartıştıklarını belirten S.Ö. şu iddialarda bulundu: "Bana 'Seni öldüreceğim' dedi. Kendimi savunmaya çalıştım, saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Burnum ve dişim kırıldı."
"Silah bulsaydım sana sıkardım": "Vücudumda darp nedeniyle bir sürü iz var. Darp sonrası tehditleri devam etti. 'Silahı bulsaydım sana sıkardım' dedi. Buna boyun eğecek değilim. Dışarıda bir sürü kadın öldürülüyor. Üstelik en sevdikleri kişiler tarafından. Sessiz kalırsam, vicdanım sızlar. Bu şekilde davranıyorsa sonuçlarına da katlanmak zorunda. Bu, Volga ya da bir başkası fark etmez."