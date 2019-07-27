Volga Sorgu sevgilisini tanınmaz hale getirdi çıplak fotoğraflarla şantaj yapmıştı

"Silah bulsaydım sana sıkardım": "Vücudumda darp nedeniyle bir sürü iz var. Darp sonrası tehditleri devam etti. 'Silahı bulsaydım sana sıkardım' dedi. Buna boyun eğecek değilim. Dışarıda bir sürü kadın öldürülüyor. Üstelik en sevdikleri kişiler tarafından. Sessiz kalırsam, vicdanım sızlar. Bu şekilde davranıyorsa sonuçlarına da katlanmak zorunda. Bu, Volga ya da bir başkası fark etmez."