Voleybolcu Ebrar Karakurt, sokakta kavga etti! Önce taciz edildi, sonra çıldırdı!
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de taciz edildi. Sözlü tacize uğrayan Karakurt, öfkeden deliye döndü. Sokak ortasında yaşanan kavgada milli voleybolcuyu sakinleştirmekte güçlük çektiler.Sinirlerine hakim olamayan Ebrar Karakurt'un o anları kameralara yansıdı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Özel hayatıyla oldukça dikkat çeken Karakurt, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de sözlü tacize uğradı. Sinirlerine hakim olamayan başarılı voleybolcuyu güçlükle sakinleştirdiler.
Pembe saçlarıyla reklam anlaşmalarına imza atan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Dedim olabilir" lafıyla hafızalara kazındı.
Milli voleybolcu, şimdilerde başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer aldı.
Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya başladı.