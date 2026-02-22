Vodafone'dan Ramazana özel ek paketler ve indirimler

Vodafone, sadakat platformu "Hediye Çarkı" uygulamasını ramazan ayına özel olarak mağazalarında da kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her ay Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan Hediye Çarkı, 19 Şubat - 22 Mart arasında Vodafone mağazalarında da çevrilebilecek.

Ramazan ayı boyunca tüm bireysel kullanıcılar, mağazalardaki Hediye Çarkı çevirilerinde en az 10 GB olmak üzere "garanti GB" hediyesi kazanabilecek. Platform üzerinden sağlanan 10 GB hediyesi 3 gün, 15 GB hediyesi 2 gün ve 20 GB hediyesi ise 1 gün süreyle geçerli olacak.

Kullanıcılar, ramazandan sonra da Vodafone mağazalarında, mobil uygulamadaki haftalık çevirme haklarına ek olarak her ay bir kez daha çark çevirme hakkına sahip olmaya devam edecek.

Ramazana özel ek paketler ve indirimler

Şirket, ramazan dönemi ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık 10 GB internet içeren ve 139 liradan başlayan fiyatlarla sunulan ek paketleri de kullanıma açtı.

Ayrıca, Vodafone Yanımda uygulaması üzerindeki Hediye Çarkı aracılığıyla "Vodafone FLEX" ile cihaz ve aksesuar alımlarında indirimlerle "Vodafone Pay" üzerinden nakit iade gibi çeşitli fırsatlar da sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu kampanyayla kullanıcıların ramazan sevincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu ramazanda da müşterilerimizin yanındayız. Çok sevilen ve tercih edilen uygulamamız Hediye Çarkı'nı ramazan bereketiyle birlikte Vodafone mağazalarına da taşıdık. Müşterilerimiz, mağazalarımızda ayda bir kez Hediye Çarkı'nı çevirerek, hediyeler kazanmaya devam edebilecek, aynı zamanda artı 1 çevirme hakkına sahip olmaya devam edecek. Ramazan ayına özel olarak tüm bireysel müşterilerimize Vodafone mağazalarındaki Hediye Çarkı çevirimlerinde en az 10 GB olacak şekilde garanti GB hediyesi vereceğiz. Ayrıca bu kampanyayla, müşterilerimizin ramazanda da yakınlarıyla kolayca iletişim kurmalarını hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."