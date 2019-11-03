Vodafone İstanbul Maratonu başladı! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı. Vodafone 41. İstanbul Maratonu sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil parkur güzergahı ve bağlantılı yollar araç trafiğine kapatıldı.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Startı Kasapoğlu verdi

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





İmamoğlu: İçi sevgi dolu, barış dolu, koşu ruhu var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir coğrafya olmadığını belirterek, "Bu sadece bu güzel memleketimize, şehrimize nasip olmuş ve birazdan Anadolu’dan Trakya’ya, Asya’dan Avrupa’ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada." değerlendirmesinde bulundu.

Koşunun hem İstanbul'a hem ülkeye hem de bütün dünyaya barış getirmesini dileyen İmamoğlu, “Bu zaten aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler sporun, sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Hepinize başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

İki kıta arasında koşulan tek maraton

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.

140 bine yakın kişi koşuyor

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı.

Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.

58 elit atlet katıldı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koşuyor.

Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele veriyor. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, bir kez daha şampiyon olmak için koşuyor.

Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak koşmaya başladı.





Parkurlar

42,195 kilometrelik maratonda sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak atletler, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak ve sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Spor İstanbul tarafından "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibariyle araç trafiği durduruldu.

Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi. Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra yolu kesti. Araçlar, Zincirlikuyu mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.

Maraton dolayısıyla bugün saat 15.00'e kadar kapalı olacak güzergahlar şöyle:

"Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahir İz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri."





