Vladimir Putin mantar topladı bitkileri inceledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum gününü kutlamak için Sibirya’nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanını tercih etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in doğum gününü dostları ve ailesiyle birlikte yine Sibirya’da geçireceğini duyurdu.