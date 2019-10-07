Vladimir Putin mantar topladı bitkileri inceledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, doğum günü öncesinde Sibirya’daki tayga ormanlarında zaman geçirdiği açıklandı. Putin'e Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum gününü kutlamak için Sibirya’nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanını tercih etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in doğum gününü dostları ve ailesiyle birlikte yine Sibirya’da geçireceğini duyurdu.
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1952 doğumlu olan ve bugün 67 yaşına giren Putin'in doğa gezisine Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu eşlik etti.
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Putin ve Shoygu yürüyüş yaptıktan sonra bitkileri inceledi ve mantar topladı. Putin ve Shoygu ormanlık alanları gezip dağın zirvesine çıktıktan sonra da göl ve doğa manzarasını izledi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yılki doğum gününde tercihi yine Sibirya olmuştu. Putin buradaki doğum gününü balık tutarak geçirmişti.
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