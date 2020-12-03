VJ Bülent'i ölüm haberi kahretti: Kollarımdaydın dudakların mordu...
Bir dönemin ünlü ismi VJ Bülent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi üzüntüye boğdu.
1995 yılından itibaren Vj Bülent olarak 14 sene boyunca Kral TV'de Vj olarak görev alan Bülent Çarıkçı kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanan bir isim olmuştu. Kral TV'nin ardından Tatlıses TV'de DJ'lik yapan Bülent Çarıkçı televizyon dünyasına veda etmişti.
21 Şubat 2010 tarihinde turizmci Tülay Çarıkçı ile evlenen Vj Bülent 1 yıl önce boşanma kararı alarak eşinden ayrılmıştı.
2013 yılında medya dünyasıyla tamamen ilişkisini kesen Vj Bülent Edirne'nşn bir köyüne yerleşerek orada yaşamını sürdürmeye başlamıştı.
2015 yılında Yunanistan'a gidip Selanik'e yerleşen VJ Bülent sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.