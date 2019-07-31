Vizesiz ülkeler tam listesi! Avrupa, Afrika, Asya ülkeleri ve tatil yerleri
TÜRK vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesini sizin için güncelledik. Bahamalar, Arjantin, Rusya, Barbados gibi ülkelere vizesiz tatile gidebilirsiniz.
Vizesiz seyahat kolaylığı bekleyen Türk vatandaşları için güzel haber tam 89 ülke ise Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor.
Rusya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı bir kararnameyle hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi. Artık Rusya'ya vizesiz gidilebiliyor. Umuma mahsus (bordo) pasaporta sahip vatandaşlar içinse vize uygulaması devam edecek.
Azerbaycan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Eylül 2019'dan itibaren Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını açıkladı. Azerbaycan ile şu an kapıda vize ve online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
Andorra
90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.