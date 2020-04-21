Virüs neyin intikamını alıyor?

Petrol fiatları, ekonomi, ticaret, seller, yangınlar, depremler ve korona virüsü derken hayat iyice karmaşık bir hal aldı.

İnsanlar evlerinden çıkamaz hale geldi.

İki arkadaş bir araya gelemez durumda.

Tuhaf günlerden geçiyoruz.

İleride anlatılacak olaylar birikti.

2020 yılını yaşayan hiç kimse bu günleri unutmayacaktır.

Modern tarihimizde ilklerin çoğu 2020’de gerçekleşti.

Dünyanın tüm süper güçleri beş kuruşluk bir virüse şimdilik boyun eğmiş durumda.

Ne zaman bu mikrobun biteceği belli değil.

Dünyanın eko sistemini bozan insanoğlu acaba ekolojiyi tamir edebilecek mi?

Hiç sanmam!!

Doğal düzeni illa ki bozmaya devam edecektir.

Bu insanoğlunda ki bitmez ve tükenmez arzuların sonucu gelişen olaylar silsilesi.

Bu, biz insanoğluna verilmiş bir sınav.

Acaba ne kadarımız buna böyle bakıyor.

Bu virüs bitince sanmayın ki Rusya, Çin ve ABD bu işten bir ders çıkaracağını!!

Hiç sanmam!!

Hiç bir ülke çıkarmayacaktır.

Öldürmeye, çocukların ölmesine, aç kalanları açlığa mahkum etmeye devam edecektir.

Süpersonik, hipersonik silahlanmaya devam edecektir ülkeler.

Neden ama?

Çünkü en güçlü olmak için.

Peki en güçlüsü bu dünyaya adaleti dağıtabilecek mi?

Hayır!

Gördük en güçlüleri!

Hangi biri nasıl bir adalet dağıttı!!

Çin Uygur Türklerini, Suud’lar Yemen’lileri, İran Şia olmayan herkesi, Avrupa’lı Afrika’lıları yok etmekten başka ne yaptı ya da yapacaktır!!

İşte tüm bu olanlara karşı birşey yapamayan insanoğlunu bir virüs durdurmuş oldu.

ABD’den, Çin’e kadar tüm ülkeler kendi canlarının derdine düştü.

Virüs yoksa tüm yaşanan acıların intikamını mı alıyor?

Hani o Suriye’li bebeklerin, hani o denizde cesetleri kıyıya vuran yavrucakların intikamını mı alıyor?

Hani o “Allah’a” herşeyi anlatacam diyen o çocuğun intikamını mı alıyor?

Hani o milyonlarca suçsuz yere ölen Irak’lı, Suriye’li, Arakan’lı, Yemen’li, Somali’li, Libya’lı insanların intikamını mı alıyor?

Hani o Afrika’da açlığa terk edilen insanların, o bebeklerin intikamını mı alıyor?

Korona mı yoksa insanoğlu mu daha vahşi diye insanın kendisine sorası var.

Bu virüsün dünyamızda alacağı o kadar çok intikam var ki aslında!!

Bitmiyor işte.

İnsanoğlu istediği zaman çok vahşi bir yaratığa dönüşebiliyor.

Bence bu virüs de tüm bu bitmez tükenmez arzuların bir yansıması.

İşte malın ve mülkün beş para etmediği bir noktadayız.

Allah sonumuzu hayr etsin...