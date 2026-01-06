VIP odalarda neler dönmüş! İşte uyuşturucu partilerinin yapıldığı otel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.