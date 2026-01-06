VIP odalarda neler dönmüş! İşte uyuşturucu partilerinin yapıldığı otel
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak Bebek Otel'in ünlülerin uyuşturucu partileri düzenlediği mekanlar arasında kritik bir öneme sahip olduğu belirlendi. Hatta bazı isimlerin VIP odaları çıktı. Partilere girerken cep telefonunun kapıda bırakılması ve yaşananların kimseye anlatılmaması kuralı dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.
ÜNLÜ İSİMLERİN MENAJERİ DE LİSTEDEYDİ
Operasyon kapsamında şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.
ÜNLÜ İSİMLERİN UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLEDİĞİ YER
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Bebek'te bulunan Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan isimler arasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak'ın da yer aldığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan bilgilere göre, Bebek Otel'de aralarında çok ünlü isimlerin uyuşturucu partilerini düzenlediği yerlerin başında geliyordu.