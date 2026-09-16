Vincenzo Italiano duyurdu: Trossard'dan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın ağrıları olduğunu ve oyuncunun yarınki Marsilya maçının kadrosunda olmayacağını söyledi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. İtalyan teknik adam, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak" dedi.