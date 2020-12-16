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Vincent Aboubakar'a Fransız kancası

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Fransız ekiplerinden Marsilya'nın takibinde.

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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a Fransa'dan talip var.

Fransa'da yayın yapan Sports'un haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Marsilya golcü arayışlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Andre Villas-Boas, Dario Benedetto ve Valere Germain'den oluşan gol hattına takviye yapılmasını isterken Fransız ekibinin listesinde Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar da yer alıyor.

Aboubakar'ı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamak isteyen Marsilya'nın gündeminde Arkadiusz Milik, Moussa Marega, Islam Slimani, Stevan Jovetic, Kevin Gameiro ve Olivier Giroud gibi isimler de yer alıyor.

Aboubakar, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol kaydetti. Porto'dan bonservissiz transfer edilen futbolcunun Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamerunlu golcünün sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunuyor.

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