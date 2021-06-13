Villanın terası başına dert açtı karakolluk oldu! Soner Sarıkabadayı'ya büyük şok
Geçtiğimiz aylarda Kolombiyalı aşkıyla dünyaevine giren Soner Sarıkabadayı'nın başına yeni villası dert açtı.
Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı , 8,5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo ile geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenmişti. Ünlü şarkıcı, 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi ile aile arasında yapılan 10 kişilik törenle nikah masasına oturmuştu.
Sarıkabadayı ve Camelo çiftinin oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya gelmişti.
Sarıkabadayı ve Kolombiyalı model Lopez, İstanbul Sarıyer'de bir villa kiraladı.
Çift, önünde bir teras bulunan villaya tadilat yaptırdıktan sonra orada ikamet etmeye başladı.