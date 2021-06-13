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Villanın terası başına dert açtı karakolluk oldu! Soner Sarıkabadayı'ya büyük şok

Villanın terası başına dert açtı karakolluk oldu! Soner Sarıkabadayı'ya büyük şok

Geçtiğimiz aylarda Kolombiyalı aşkıyla dünyaevine giren Soner Sarıkabadayı'nın başına yeni villası dert açtı.

Villanın terası başına dert açtı karakolluk oldu! Soner Sarıkabadayı'ya büyük şok

Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı , 8,5 aylık hamile sevgilisi  Madelein Lopez Camelo ile geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenmişti.  Ünlü şarkıcı, 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi ile aile arasında yapılan 10 kişilik törenle nikah masasına oturmuştu.

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Villanın terası başına dert açtı karakolluk oldu! Soner Sarıkabadayı'ya büyük şok

Sarıkabadayı ve Camelo çiftinin oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya gelmişti. 

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Villanın terası başına dert açtı karakolluk oldu! Soner Sarıkabadayı'ya büyük şok

Sarıkabadayı ve Kolombiyalı model Lopez, İstanbul Sarıyer'de bir villa kiraladı.

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Villanın terası başına dert açtı karakolluk oldu! Soner Sarıkabadayı'ya büyük şok

Çift, önünde bir teras bulunan villaya tadilat yaptırdıktan sonra orada ikamet etmeye başladı.

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