Viktoria Plzen - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maçı
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe, grubun dördüncü haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçtan da 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi’nde grubun dördüncü haftasında oynanacak Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı, 6 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 23.00’te başlayacak.
Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
Karşılaşma, Çekya’nın Plzen kentindeki Doosan Arena’da oynanacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
UEFA Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1’lik mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak toparlandı. Sarı-lacivertli ekip, Viktoria Plzen deplasmanında da 3 puan alarak grupta zirveye tırmanmayı hedefliyor.
İLK 11'LER:
VIKTORIA PLZEN: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri.