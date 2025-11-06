BIST 11.073
Viktoria Plzen - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maçı

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe, grubun dördüncü haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçtan da 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde grubun dördüncü haftasında oynanacak Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı, 6 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 23.00’te başlayacak.

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Karşılaşma, Çekya’nın Plzen kentindeki Doosan Arena’da oynanacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1’lik mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak toparlandı. Sarı-lacivertli ekip, Viktoria Plzen deplasmanında da 3 puan alarak grupta zirveye tırmanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER:

VIKTORIA PLZEN: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri.

