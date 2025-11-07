Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Maç öncesinde açılan bir pankart tepki çekti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü karşılaşmasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.
Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaya, Çekya temsilcisin tribünlerinde açılan skandal pankart damga vurdu.
Karşılaşma öncesinde Çek taraftarların bulunduğu kale arkasında "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) bir pankart açılırken, söz konusu pankarta sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
Söz konusu pankart, karşılaşmanın ardından Viktoria Plzen takımının sosyal medya hesabından "Saygıyla bildiririm ki, Türk karşısında hepimiz mevzilerimizdeyiz" ifadeleriyle paylaşıldı.