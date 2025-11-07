BIST 11.073
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Maç öncesinde açılan bir pankart tepki çekti.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart! - Resim: 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü karşılaşmasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart! - Resim: 2

Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaya, Çekya temsilcisin tribünlerinde açılan skandal pankart damga vurdu.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart! - Resim: 3

Karşılaşma öncesinde Çek taraftarların bulunduğu kale arkasında "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) bir pankart açılırken, söz konusu pankarta sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. 

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart! - Resim: 4

Söz konusu pankart, karşılaşmanın ardından Viktoria Plzen takımının sosyal medya hesabından "Saygıyla bildiririm ki, Türk karşısında hepimiz mevzilerimizdeyiz" ifadeleriyle paylaşıldı. 

