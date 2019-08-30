Vietnam'da yangından kurtulmak için aşağı atladılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Vietnam'da yangından kurtulmak için aşağı atladılar

Vietnam’da giysi ve ayakkabı mağazasında çıkan yangın hızla yayılarak hemen yakında bulunan 2 mağazaya daha sıçradı. İnsanların canlarını kurtarmak için üst katlardan aşağıya atladıkları anlar kameralara yansıdı.

Vietnam'da yangından kurtulmak için aşağı atladılar - Sayfa 1

Yangın, Vietnam’ın Cà Mau şehrindeki giysi ve ayakkabı mağazalarının bulunduğu bir alışveriş bölgesinde çıktı.

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Vietnam'da yangından kurtulmak için aşağı atladılar - Sayfa 2

Mağazalardan birinde çıkan yangın, hızla bitişiğindeki 2 mağazaya daha sıçradı.

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Vietnam'da yangından kurtulmak için aşağı atladılar - Sayfa 3

Yangın sebebiyle mağazanın 3’üncü katında mahsur kalanlardan bazıları, canlarını kurtarmak için aşağıya atladı.

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Vietnam'da yangından kurtulmak için aşağı atladılar - Sayfa 4

Yetkililer, aşağıya atlayan 5 kişinin yaralandığını ve en yakın hastaneye kaldırıldığını duyururken; yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye personeli ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

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