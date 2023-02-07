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Video çekerken ev üstüne yıkıldı! Defalarca 'besmele' çekti adamın akıbeti bilinmiyor

KAHRAMANMARAŞ depreminden etkilenen Malatya'da bir vatandaş, evinde oluşan zararı telefon ile kayıt altına alırken felaket yaşandı. Ev talihsiz adamın üstüne yıkıldı. Vatandaşın enkaz altında kaldığı düşünülürken korkunç anların görüntüsü haber ajansına düştü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı.

Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı.

Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Yıkılan evin enkazında kaldığı tahmin edilen vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

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