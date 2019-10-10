Victoria's Secret tarihinde bir ilk! Büyük beden modeli Ali Tate Cutler ile anlaşıldı

“Bedenler için doğru yönde atılmış büyük bir adım” diyen Ali Tate Cutler, E! News’e verdiği röportajda, "İlk büyük beden model olmadığımı biliyorum ama ilk 44 beden modelim. 44 beden, ABD'deki kadınların ortalama bedeni. Çoğu kadın bu bedende olduğu için medya ve modada daha çok yer almalı, dolayısıyla da doğru temsil edilmeli” dedi.