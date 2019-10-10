Victoria's Secret tarihinde bir ilk! Büyük beden modeli Ali Tate Cutler ile anlaşıldı
İç çamaşırı ürünleriyle ünlü Victoria's Secret markası, bir ilke imza attı. İlk kez büyük beden modeli Ali Tate Cutler ile anlaştı.
Yılbaşı şovlarıyla ve fantezi iç çamaşırı ürünleriyle ünlü Victoria’s Secret markası, tarihinde ilk kez büyük beden iç çamaşırı üretti ve büyük beden modeli Ali Tate Cutler ile anlaştı.
Victoria's Secret yönetimi, daha önce trans ve büyük beden modellerin geleneksel Victoria’s Secret defilesinde hiçbir zaman yer alamayacakları şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen kısa süre önce trans model Valentina Sampaio ile anlaşması yapmıştı. Ünlü marka şimdi de büyük beden iç çamaşırı üretmesiyle geri adım atmış oldu.
Victoria’s Secret, İngiltere merkezli iç giyim firması Bluebella ile yaptığı işbirliği kapsamında 44 beden model Ali Tate Cutler ile anlaştı. ''Kendini Sev'' adı verilen yeni kampanya ve beden olumlama hareketinin desteklenmesiyle her zamanki gibi zayıf Victoria’s secret modelleriyle birlikte, markanın yeni 44 bedendeki modeli Ali Tate Cutler da yer aldı.
“Bedenler için doğru yönde atılmış büyük bir adım” diyen Ali Tate Cutler, E! News’e verdiği röportajda, "İlk büyük beden model olmadığımı biliyorum ama ilk 44 beden modelim. 44 beden, ABD'deki kadınların ortalama bedeni. Çoğu kadın bu bedende olduğu için medya ve modada daha çok yer almalı, dolayısıyla da doğru temsil edilmeli” dedi.