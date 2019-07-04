Victoria's Secret melekleri İstanbul'da! Jasmine Tookes ve Elsa Hosk'un İstanbul'un tozunu attırdı
Victoria’s Secret’ın meşhur melekleri Jasmine Tookes ve Elsa Hosk, İstanbul'a geldi. Melekler, İstanbul'da geçirdikleri güzel vakitleri sosyal medya hesaplarından yayınlamaktan geri kalmadı.
Victoria’s Secret’ın melekleri Jasmine Tookes ve Elsa Hosk, İstanbul'a geldi. Şehrin tarihi yerlerini ziyaret eden ikili ünlü restoranlarında birlikte yemek yedi. İstanbul'da geçirdikleri birçok anı sosyal medya hesabından yayınlayan güzel modeller, takipçilerinden İstanbul'da gezilecek yerler için yardım istediler.
Ayasofya, Kapalıçarşı, Galata Kulesi başta olmak üzere birçok müzeyi de gezen melekler, her gittikleri yerde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sevgilisi Tom Daly'nin eşlik ettiği Elsa Hosk boğazda havuz keyif de yaptı. Hosk, sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımının altına, ''Eğer İstanbul'a gelirseniz hamam ve havuzlarında yüzmelisiniz'' tavsiyesinde de bulundu.
Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk, markanın değerli taşlarla süslü 1 milyon dolarlık Fantezi Sütyeni tanıtarak şöhret olmuştu.