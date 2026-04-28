BIST 14.412
DOLAR 45,05
EURO 52,76
ALTIN 6.627,73

Victor Osimhen'e kötü haber! Karakola şikayet ettiler

Sarı-Kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, İtalya'da karakola şikayet edildiği haberiyle gündeme geldi.

Victor Osimhen'e kötü haber! Karakola şikayet ettiler - Resim: 1

İtalyan basınından Corriere, Repubblica ve Il Giorno'da yer alan haberlere göre Mercedes-Benz, Osimhen'in Napoli'de forma giydiği süreçte araç kiralamayla ilgili yaşanan bir olaydan dolayı yıldız futbolcuyu resmi makamlara şikayet etti.

13
Victor Osimhen'e kötü haber! Karakola şikayet ettiler - Resim: 2

Crescenzago karakolunda tutulan tutanağa göre Osimhen'in, 2023 yılında Mercedes GLE araç için sözleşme yaptığı öne sürüldü. Şirketin şikayetinde futbolcunun araç taksitlerini ödemediği ve 90 bin euroluk borç biriktiği iddia edildi. Sözleşme süresinin dolmasına rağmen aracın anahtarlarının teslim edilmediği de belirtildi. Şirketin de bu nedenle yıldız futbolcuyu 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla şikayet ettiği ifade edildi.

23
Victor Osimhen'e kötü haber! Karakola şikayet ettiler - Resim: 3

Şirketin şikayetinin ardından konuyla ilgili incelemelerin başlatıldığı yazıldı.

33