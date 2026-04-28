Victor Osimhen'e kötü haber! Karakola şikayet ettiler

Crescenzago karakolunda tutulan tutanağa göre Osimhen'in, 2023 yılında Mercedes GLE araç için sözleşme yaptığı öne sürüldü. Şirketin şikayetinde futbolcunun araç taksitlerini ödemediği ve 90 bin euroluk borç biriktiği iddia edildi. Sözleşme süresinin dolmasına rağmen aracın anahtarlarının teslim edilmediği de belirtildi. Şirketin de bu nedenle yıldız futbolcuyu 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla şikayet ettiği ifade edildi.