Victor Osimhen'den olay yaratan paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, sosyal medyadan "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"DİĞER RAKİBİMİZ SOSYAL MEDYADA AĞLAMAYA BAŞLAYACAK"

Nijeryalı futbolcu, Göztepe maçının ardından rakipten Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. 

Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart." demişti.

