BIST 12.024
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.171,38
HABER /  SPOR

Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası

Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Galatasaraylı Victor Osimhen için resmi açıklama geldi.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir haber gündeme gelmişti.

 Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Osimhen, son 16 turunda oynanan Mozambik maçının 63. dakikasında Ademola Lookman ile tartışmıştı. 

Nijerya basını, Osimhen'in maç sonunda soyunma odasını erkenden terk ettiğini ve takım otobüsünde tek başına oturduğunu iddia etti.

Haberin devamında Victor Osimhen'in maçtan sonraki gün (6 Ocak Salı) teknik heyet ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği ve federasyon başkanının devreye girerek yıldız futbolcuyu sakinleştirmek için çaba harcadığı ifade edildi.

Bu haber sonrası Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti
19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız