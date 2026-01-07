Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Galatasaraylı Victor Osimhen için resmi açıklama geldi.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir haber gündeme gelmişti.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Osimhen, son 16 turunda oynanan Mozambik maçının 63. dakikasında Ademola Lookman ile tartışmıştı.

Nijerya basını, Osimhen'in maç sonunda soyunma odasını erkenden terk ettiğini ve takım otobüsünde tek başına oturduğunu iddia etti.

Haberin devamında Victor Osimhen'in maçtan sonraki gün (6 Ocak Salı) teknik heyet ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği ve federasyon başkanının devreye girerek yıldız futbolcuyu sakinleştirmek için çaba harcadığı ifade edildi.

Bu haber sonrası Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.