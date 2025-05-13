Victor Osimhen için dev teklif! Galatasaray'ın B planı hazır!
Galatasaray, şampiyonluğun resmen ilan edilmesinin ardından transferde gaza basacak. Devam edip etmeyeceği merak konusu olan Victor Osimhen'de ise son durum belli oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de hafta sonunda Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından şampiyonluğunu ilan edecek.Sarı-kırmızılılar, hafta içinde oynayacağı kupa mesaisinde ise Trabzonspor'u geçerek, çifte şampiyonluğun hesaplarını yapıyor.
Şampiyonlukların resmen gelmesinin ardından yönetim, transferde gaza basacak. Sabah'ta yer alan habere göre öte yandan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen'de flaş bir gelişme yaşandı.
Önceliği Osimhen'e veren sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı forvetin kararına göre hareket edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, 66 milyonluk Euro'luk (9 milyonu devre arası verildi) teklifini Napoli'ye sundu ve beklemeye geçti.
Napoli, Galatasaray'ın 3 taksit halindeki bu teklife sıcak bakıyor. Bir diğer yandan Cimbom golcü oyuncu için ise yıllık 13 milyon Euro ödemeyi planlıyor.