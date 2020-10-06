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VGM burs başvurusu formu 2021 ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları devam ediyor. VGM bursu almak isteyen ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenciler VGM bursu nasıl yapılır, 2021 VGM başvuru formu nasıl doldurulur araştırması yapıyor.

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Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin başvurduğu VGM bursları için başvurular başladı ve 15 Ekim'e kadar devam edecek.  Her yıl binlerce öğrenciye eğitimlerinde destek olabilecek belli ücretlerde burs veriliyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları alınmaya devam ediyor. Ortaöğrenim VGM burs başvuruları 15 Ekim'e kadar, Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15-30 Ekim'e kadar alınacak. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM ortaöğretim burs başvurusu yapma: VGM ortaöğretim burs başvurusu 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgilerinizi doldurmanız halinde burs başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

VGM burs ücreti ne kadar 2020: Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM burs başvuru tarihleri:

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

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