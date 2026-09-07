Veyis Ateş tahliye edildi mi? Uyuşturucu davasında ilk duruşmada mahkemeden kritik karar

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Müdürü ve sunucusu Veyis Ateş'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Veyis Ateş, hakkındaki "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamalarına karşı savunmasını yaptı. Adli tıp raporları ve dosyadaki delil durumunu inceleyen mahkeme heyeti, ilk duruşmada sanık hakkında kritik bir ara karara imza attı. Peki, Veyis Ateş tahliye edildi mi? Mahkeme duruşmayı hangi tarihe erteledi? İşte davadaki son dakika gelişmeleri…

VEYİS ATEŞ TAHLİYE EDİLDİ Mİ, İLK DURUŞMADA NE KARAR ÇIKTI?

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Veyis Ateş’in tahliyesine karar verdi. 29 Aralık 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Ateş, dosyadaki mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla bir sonraki duruşma tarihini 27 Ekim 2026 olarak belirledi.

VEYİS ATEŞ MAHKEMEDEKİ SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Duruşma salonunda savunmasını yapan Veyis Ateş, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve Adli Tıp Kurumu raporlarında uyuşturucu kullanmadığının tespit edildiğini vurguladı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Ateş, kaçma şüphesinin olmadığını ve soruşturma sürecinde emniyet ile savcılık makamlarına kendi rızasıyla gidip ifade verdiğini belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

DURUŞMADA DİĞER İSİMLER TANIK OLARAK DİNLENDİ Mİ?

Soruşturma dosyası kapsamındaki duruşmada, aynı soruşturmada adı geçen isimlerden Mehmet Akif Ersoy da SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla tanık sıfatıyla dinlendi. Tanık beyanlarının alınmasının ardından savcılık mütalaasını değerlendiren mahkeme heyeti, Veyis Ateş'in tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.