HABER /  MEDYA

Veyis Ateş Habertürk'te o gece yaşananları anlattı

Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan ses Twitter'de TT oldu. Habertürk'te yaşanan o gece ile ilgili Veyis Ateş neler söyledi?

Abone ol

Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu Habertürk'teki canlı yayında çıkan ses bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu.

Veyis Ateş, Twitter'da da gündem olan olayla ilgili olarak ilk kez İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında konuştu. Çıkan sesin kesinlikle sanıldığı ve iddia edildiği gibi bir ses olmadığını ve koltuktan ya da herhangi bir eşyadan çıkmış olabileceğini söyleyen Ateş, sesin kaynağının ise bilmediklerini ifade etti.

Hadi Özışık'ın Youtube adresi için TIKLAYIN

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oluyor
Yeni infaz yasası ile Emrah Serbes de erken tahliye olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsteki vaka ve ölü sayısını açıkladı
Fatih Terim koronavirüsü yendi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri açmayı planlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da askeri helikopter düştü
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
Son dakika! Hatay'da bir korkutan deprem daha!
23 Nisan şiirleri kısa 2 kıtalık 2020 yeni 23 Nisan şiirleri
Yorumlar 2 yorum