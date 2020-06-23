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MEDYA

Veyis Ateş: Attığım tweetler bir utanç olarak orada duruyor, kandırıldık

Gazeteci Veyis Ateş, Halk TV'de katıldığı programda FETÖ hakkında attığı tweetlerin yeniden gündem olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Veyis Ateş, Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar’a konuk oldu. Veyis Ateş Ayrıntılar’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HaberTürk televizyonunda HDP'lilerin davet edilmeyeceğini açıklayan Veyis Ateş'in geçmişteki bazı paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Ateş'in daha önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'nün organize ettiği Türkçe Olimpiyatlarını öven paylaşımları da ortaya çıktı.

Attığı tweetlerin yeniden gündem olmasıyl ilgili konuşan Veyis Ateş şunları söyledi:

Beni o şeyde en çok etkileyen şey Türkçe Olimpiyatları oldu. Bir kerteriz almamız lazım bu konuda. 1994-95'li yıllarda Bosna katliamı yaşandı. Biz bir grup insan Bosna Dayanışma Grubu olarak oradan gazi getiriyorduk. Benim o gruptaki görevim şuydu; diyelim ki Şişli Etfal'de bir gazi şehit olduysa ben belediyeyi arardım, belediye bir cenaze aracı gönderirdi, ben gider morgdan bu cenazeyi alır en yakın mezarlığa götürürdüm. Biz buraya ismini bilmediğimiz kişiyi defnederken cenaze namazını; cenaze aracının şoförü, imam, birkaç mezarlık görevlisi, ben 4-5 kişi kılardık. Bu cenaze namazını kılarken hep bir gün bir bayramda bu adamı merak edip birisi gelerek başında bir Fatiha okuyacak mı diye kendi kendime hayıflanırdım. Bu hayıflanma beni şuraya getirdi; anasız, babasız, çocuksuz kalınır da vatansız, devletsiz kalmak zor bir şey olsagerek. 94-95 yıllarından bahseidyorum, bugün 16-17 yaşındaki kızımın adının Hilal olması Türk devletinin önemli sembollerinden birini taşıyor olması açısından benim için önemlidir.

Ben bu mahalleyi bilirim. Bu mahallenin içerisinde büyüdüm. Burada öyle bir yapı var ki; Türkçe Olimpiyatları, dünyanın muhtelif yerlerinde okullar... Bütün o zamanki iklimi düşünün bununla gurur duyuyorsun, heyecanlanıyorsun.

'BİR UTANÇ OLARAK DURUYOR ORADA'

Terörle arasına mesafe koymayanlar falan diyorum, bir gün içerisinde bunların organize olup önüme konulması ilginç. "Bunları hâlâ niye silmiyorsun" diye soranlar var, bir utanç olarak duruyor onlar. Bu kadar iyi niyetimizin, gururlanmamızın geldiği yerde sonucu bu...Kandırıldık.

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