Veterinere sevgili şiddeti: İşkence, sadistlik boyutundaydı

Denli, uzaklaştırma tedbirine rağmen eski sevgilisinin tehditlerine devam ettiğini, bu yüzden adresini, telefon numarasını değiştirdiğini ifade ederek, "Umarım bu konu bu şekilde biter. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Şu an bütün tedbirler alınmış durumda; ama her zaman tedirgin yaşamak çok isteyebileceğim bir şey değil. Adresimden telefon numarama kadar her şeyimi değiştirdim bu yüzden. Yaşadığım şeyler çok ağır travmalardı. Karşımdaki insanın gerçekten çok ciddi tepkiler verdiğini gördüm. Kesinlikle her an her şey olabilir. Bunu deneyimledim. Hiçbir kadının sessiz kalmasını istemiyorum. Özellikle yasal yollarla haklarını arasınlar. Bazen korkup sindirebiliyorlar bizi. Bu korkuları kulak ardı edersek daha fazlası geliyor. Sessiz kalmasınlar. Ben bu konuda kadınlardan şunu istiyorum. Eğer bir şiddeti kabul edip affediyorsak, neden bunu yaptığımızı sorgulamamız gerek" diye konuştu.