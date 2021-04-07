Vergi rekortmeni Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi bakın sebebi ne

Selin Ciğerci, sosyal medya fenomenliğinden kazandığı parayla kendi markasını çıkardı. Ardından da Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde güzellik merkezleri açarak işini daha büyüttü. Hem kendi markası hem de güzellik merkezlerinden kazandığıyla paraya para dememeye başladı.