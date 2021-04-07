BIST 1.405
DOLAR 8,18
EURO 9,73
ALTIN 456,64

Vergi rekortmeni Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi bakın sebebi ne

Vergi rekortmeni Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi bakın sebebi ne

Fenomenlikten iş kadınlığına geçen Selin Ciğerci, Katarlı iş insanlarının radarına girdi. Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi.

Vergi rekortmeni Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi bakın sebebi ne

Selin Ciğerci, sosyal medya fenomenliğinden kazandığı parayla kendi markasını çıkardı. Ardından da Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde güzellik merkezleri açarak işini daha büyüttü. Hem kendi markası hem de güzellik merkezlerinden kazandığıyla paraya para dememeye başladı.

115
Vergi rekortmeni Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi bakın sebebi ne

Özel hayatının yanı sıra iş hayatında da her şey yolunda giden Ciğerci, geçtiğimiz günlerde de verdiği sözü tuttu. 7 milyon 168 bin TL vergi ile iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.

215
Vergi rekortmeni Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi bakın sebebi ne

Başarısı dünya çapında duyulmaya başlayan Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına da ilgi arttı. 

315
Vergi rekortmeni Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi bakın sebebi ne

Katarlı bir grup Ciğerci'nin markası için dudak uçuklatan bir teklif yaptı. 

415