Vergi ödemek istemiyor dendi Alişan İmamoğlu iddialarına ateş püskürdü!
Sosyal medyada atılan ''Alişan, Ekrem İmamoğlu başkanlığında vergi ödemek istemiyor'' iddiası Alişan'ı çok kızdırdı. Alişan, bu iddiaya sert tepki gösterdi.
Alişan, sosyal medyada bir kullanıcının ortaya attığı 'Ekrem İmamoğlu' iddialarını sert bir şekilde yalanladı. Alişan için bir sosyal medya hesabından, gayrimenkullerini satışa çıkardığı nedenin ise Ekrem İmamoğlu başkanlığında vergi ödemek istememesi olduğu iddia edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşılan iddia şu cümlelerle yer aldı: ''Gayrimenkullerini satılığa çıkarmış Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, İstanbul'da vergi vermek istemiyormuş Alişan. Size müjde veriyorum Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda vatandaşlıktan çıkacak."
Bu iddia Alişan'ı çok sinirlendirdi ve paylaşımı alıntılayarak bu iddiayı ortaya atanlara ateş püskürdü. Alişan hakkında ortaya atılan bu iddiaya, "Benim böyle bir şey söylemeyeceğimi ve yapmayacağımı beni Allah'a şükür 24 senedir tanıyanlar bilirler.
Ama sosyal medyada bu ve bunun gibi birtakım haberleri gerçekmiş gibi yayan şerefsizler, kansızlar ve mahkemede uzlaşmak için yalvaran zavallılar.