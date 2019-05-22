Vergi ödemek istemiyor dendi Alişan İmamoğlu iddialarına ateş püskürdü!

Bu iddia Alişan'ı çok sinirlendirdi ve paylaşımı alıntılayarak bu iddiayı ortaya atanlara ateş püskürdü. Alişan hakkında ortaya atılan bu iddiaya, "Benim böyle bir şey söylemeyeceğimi ve yapmayacağımı beni Allah'a şükür 24 senedir tanıyanlar bilirler.