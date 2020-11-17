Vergi borcu yapılandırması resmen başladı! İşte 10 soruda vergi borcu yapılandırma
Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 500 milyar lirayı kapsayacağı belirtilen yapılandırmanın merak edilen tüm ayrıntılarını, 10 soru ve yanıtlarıyla birlikte ele aldık...
Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.
Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.
Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde düzenleme ile ilgili 10 soru ve yanıtlarına yer verildi.
1) Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?
Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.