Vergi borcu ve KYK borcu yapılandırması nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte tüm detaylar

7/24 online başvuru

Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek.