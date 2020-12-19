Vergi borcu-KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar
KYK borçları gibi vergi borçlarının da yapılandırılması için başvurular başladı. Peki KYK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırmasına nasıl başvurulur? İşte İnteraktif Vergi Dairesi vergi borcu yapılandırma...
Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti. Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek.
7/24 online başvuru
Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek.
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.
İnteraktif Vergi Dairesi'ne, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr
adreslerinden de erişilebiliyor.