Verdiği kilolar ile gündemdeydi! Işın Karaca bu kez büyüyen kızı ile gündemde

Şarkıcı Işın Karaca, Manisa'nın Gördes ilçesinde hayranlarıyla buluştu. Karaca'yı bu özel gecede ailesi de yalnız bırakmadı. Şarkıcının eşi Can Yapıcıoğlu ve 15 yaşındaki kızı Mia Karaca, konseri izleyerek ona destek oldu.