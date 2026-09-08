Verdiği kilolar ile gündemdeydi! Işın Karaca bu kez büyüyen kızı ile gündemde
Son zamanlarda verdiği kilolar ile gündem olan Işın Karaca sağlıklı ve özenli bir yaşam sürüyor. Karaca'nın kızı Mia ise güzelliği ve son hali ile herkesi büyüledi...
Manisa’nın Gördes ilçesinde sahne alan Işın Karaca’yı eşi Can Yapıcıoğlu ve 15 yaşındaki kızı Mia Karaca da yalnız bırakmadı. Konser sonrası ailesiyle objektif karşısına geçen Karaca’nın paylaştığı karede, kızı Mia’nın değişimi dikkat çekti.
Şarkıcı Işın Karaca, Manisa'nın Gördes ilçesinde hayranlarıyla buluştu. Karaca'yı bu özel gecede ailesi de yalnız bırakmadı. Şarkıcının eşi Can Yapıcıoğlu ve 15 yaşındaki kızı Mia Karaca, konseri izleyerek ona destek oldu.
KONSER SONRASI AİLE POZU
Konserin ardından Işın Karaca, eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile birlikte objektif karşısına geçti. Üçlünün samimi aile pozu kısa sürede dikkat çekti.
Karaca, eşi ve kızıyla verdiği bu kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.15 yaşındaki Mia Karaca'nın geçirdiği değişim fotoğrafı görenlerin dikkatinden kaçmadı.