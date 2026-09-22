Venüs retrosu ne zaman başlıyor? 2026 Venüs retrosu burçlara etkileri

Vatandaşlar "Venüs retrosu ne zaman başlıyor?", "Venüs retrosu ne zaman bitiyor?", "2026 Venüs retrosu burçları nasıl etkileyecek?" sorularına yanıt arıyor. Astroloji takvimlerine göre 2026 Venüs retrosu, 3 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Astroloji yorumlarına göre Venüs retrosu dönemi; aşk, ilişkiler, maddi konular, değerler ve geçmişten gelen bazı meselelerin yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor.

2026 VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Venüs retrosu 3 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Venüs, bu süreçte geri hareket olarak kabul edilen retro dönemine girecek.

Astroloji takvimlerinde yer alan bilgilere göre Venüs retrosunun 8 derece Akrep burcunda başlayıp Terazi burcunda devam edeceği belirtiliyor.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Venüs retrosu 14 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra Venüs normal hareketine devam edecek.

Retro sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilişkiler, maddi kararlar ve kişisel değerlerle ilgili konularda yeni değerlendirme döneminin başlayacağı ifade ediliyor.

VENÜS RETROSU AŞK VE İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?

Astroloji yorumlarına göre Venüs retrosu dönemlerinde geçmiş ilişkiler, eski duygular ve tamamlanmamış konular yeniden gündeme gelebiliyor.

Bazı astroloji yorumcuları bu dönemi ilişkileri yeniden değerlendirme, beklentileri gözden geçirme ve duygusal kararları sorgulama süreci olarak değerlendiriyor.

VENÜS RETROSU PARA VE FİNANS KONULARINI NASIL ETKİLER?

Venüs, astrolojide maddi değerler, para yönetimi ve kişisel kaynaklarla ilişkilendirilen gezegenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Astrolojiye göre Venüs retrosu dönemlerinde büyük finansal kararlar, harcamalar ve yatırımlar konusunda daha dikkatli olunması gerektiği yönünde yorumlar yapılıyor.

2026 VENÜS RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Burçlara göre öne çıkan astrolojik yorumlar:

Koç burcu: İlişkilerde denge ve karşılıklı beklentiler gündeme gelebilir.

Boğa burcu: Maddi konular ve kişisel değerler üzerine yeniden düşünme süreci yaşanabilir.

İkizler burcu: Geçmiş bağlantılar ve iletişim konuları ön plana çıkabilir.

Yengeç burcu: Duygusal bağlar ve aile ilişkileri yeniden değerlendirilebilir.

Aslan burcu: Aşk hayatı ve kişisel ifade alanında yeni sorgulamalar gündeme gelebilir.

Diğer burçlar için de Venüs retrosunun etkileri, kişisel doğum haritasına göre farklı şekillerde yorumlanıyor.

VENÜS RETROSU DÖNEMİNDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Astroloji yorumlarında Venüs retrosu dönemlerinde ilişkiler, estetik değişiklikler, büyük harcamalar ve finansal kararların daha dikkatli değerlendirilmesi öneriliyor.

Venüs retrosu bilimsel olarak kanıtlanmış bir etki mekanizmasına sahip değildir. Bu yorumlar astroloji inançları ve geleneksel yorumlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.