Venezuela'ya saldırı! ABD Başkanı Trump açıkladı: Maduro ve eşi yakalandı

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı. Trump"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

TRUMP AÇIKLADI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.