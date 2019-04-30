Venezuela'daki darbe girişiminden kan donduran fotoğraflar
Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Darbe girişimine destek veren bir grup, başkent Caracas'taki Ulaştırma Bakanlığı'na molotof kokteyli attı.
Anadolu Ajansı
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, darbe girişimi sırasında bir albayın boynundan vurulduğunu belirterek, olaydan muhalifleri sorumlu tuttuğunu bildirdi.
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Padrino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yerzon Jimenez Baez isimli albayın muhaliflerin toplandığı Francisco Fajardo otoyolunda boynundan vurularak, yaralandığını belirtti.
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Olayı kınayan Padrino, "Şimdi operasyon odasına giriyorum. (Saldırıdan) Muhalif siyasi liderliği sorumlu tutuyorum." dedi.
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Darbe girişimi
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
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