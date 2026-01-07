Venezuela’da ulusal yas ilan edildi

Venezuela'da, ABD'nin askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildi. ABD'nin operasyonunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro kaçırılarak ABD'ye götürülmüştü.

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, ABD'nin müdahalesi sırasında yaşamını yitiren askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

"ONLARA MİNNET BORÇLUYUZ"

Rodriguez, “Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler” ifadelerini kullandı.