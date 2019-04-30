Venezuela'da darbe kalkışması! Guaido 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını açıkladı. Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da "Özgürlük için son aşamaya geçtik" şeklinde konuştu. Savunma Bakanı Lopez ise, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız" dedi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "yerinden etme planı"nın son aşamasına geçildiğini duyurdu. Muhalif lider Guaido, orduya ve vatandaşlara Maduro'nun yetki gaspını sonlandırma çağrısı yaptı. Savunma Bakanı Lopez ise, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız" dedi.

Guaido ve darbecilerin işaret olarak ‘mavi bant’ kullanmakta oldukları dikkat çekti. Guaido mavi bandı sağ koluna takarken, bazı darbeci askerlerin bant ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.

Guaido'ya hain suçlaması

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduro'yu desteklediğini söyleyerek, Guaido'yu hain olmakla suçladı.





"Tüm Karakas halkını sokaklara çıkmaya davet ediyoruz''

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, "Yapamayacaklar. Tüm Karakas halkını sokaklara çıkmaya davet ediyoruz. Devlet başkanlığı sarayı Miraflores önünde toplanmaya çağırıyoruz" dedi.





Guaido'dan sokağa çıkma çağrısı

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Video paylaştı

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı. Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.





''Sizleri harakete geçmeye çağırıyorum''

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

"Özgürlük için son aşamaya geçtik"

Muhalif lider Guaido Twitter hesabından, "Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi, anayasadan alınan güçle Venezuela halkının desteğine güveniyorlar" ifadelerini kullandı. Guaido, "Özgürlük için son aşamaya geçtik" şeklinde konuştu.





Savunma Bakanı'ndan Maduro'ya destek

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu duyurdu. Padrino, Venezuela'nın meşru tek hükümetini savunmak için hazır olduklarını belirtti.





"Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız''

Savunma Bakanı Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ABD'den de açıklama yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi, "ABD Başkanı Trump Venezuela hakkında bilgilendirildi ve durumu takip ediyor."





İspanya: Darbeyi desteklemiyoruz

İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili soruları da yanıtladı.

"Umarım ki Venezuela'da kan dökülmez." diyen İspanya Hükümet Sözcüsü, muhalif lider Juan Guaido'nun darbe girişimine destek veren ne kadar asker olduğuna ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

İspanya hükümetinin, Juan Guaido'nun kendi kendine ilan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıdığını hatırlatan Celaa, "Guaido'ya arka çıkmanın demokratik bir karar ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bizim için Guaido, Venezuela'da geçişi sağlayacak meşru bir temsilci." dedi.

Celaa, "Guaido, geçici devlet başkanı olduktan sonra Venezuela'da iyileşen ne oldu?" sorusuna ise "Guaido, alternatifi temsil ediyor ve bu, siyasi, sosyal ve insani olarak yeterli." cevabını verdi.

İspanya Venezuela'da meşru devlet başkanı olarak muhalif lider Juan Guaido'yu gördüklerini de açıkladı.





Küba ve Bolivya'dan Maduro'ya destek

Küba ve Bolivya ise, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını duyurdular.