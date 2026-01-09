BIST 12.088
Venezuela'da çok sayıda tutuklu tahliye edildi

ABD'nin Nicolas Maduro'yu alıkoyup New York'a götürmesinin ardından Venezuela'da cezaevlerinden çok sayıda tutuklu tahliye edildi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, adımın barış ve toplumsal birlik amacı taşıdığını söyledi. Tahliyeler arasında siyasi tutukluların da bulunduğu bildirildi.

Başsavcı Tarek William Saab, sürecin hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu Foro Penal, ülkede 863 siyasi mahkum bulunduğunu duyurdu.

ABD, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ağır suçlamalarla dava açıldığını açıkladı.

Maduro ise Manhattan'daki duruşmada kaçırıldığını savunarak "Savaş esiriyim" demişti.

