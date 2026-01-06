BIST 11.702
Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri

Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu.

Ulusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.

Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

